ضبط سجائر مجهولة المصدر في محال مخالفة بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على كمية وقدرها 500 علبة سجائر بأحد المحلات، ومحلين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 70 علبة سجائر بالمحلات.



كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لمحل يبيع سكر مجهول المصدر، ومحضري عدم إعلان عن الأسعار بأحد المحلات، ومحضر غلق تاجر تمويني في مواعيد العمل الرسمية.

وكانت الحملة برئاسة كامل محمد عمران، ورفقة أحمد عبد الفضيل، وصلاح مهدى المفتشون بالإدارة وتستمر الحملات لضبط الأسواق.