وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية: تنظيم مسابقة لاختيار الأم والأب المثاليين من الموظفين

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية والأب المثالي من موظفي الديوان العام ومجالس المدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

وأشار بيان صادر عن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، اليوم، إلى أن المسابقة تأتي لاختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفالا ولكنها أحسنت رعاية أسرتها)، والأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم عدم وجود العائل)، والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة (والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها)، والأم لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته ودمجه في المجتمع)، والأم لأحد الموظفين أوالموظفات المميزين (بشرط أن يكون لها قصة نجاح مميزة)، بالإضافة إلى اختيار الأب المثالي (من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات وأحسن تربيتهن)، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي.

وأوضحت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، أن المسابقة تأتي تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وأنه على من يرغب من الموظفين والموظفات والعاملين أوالعاملات في التقدم للمسابقة أن يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية، الشروط المقررة للتقديم في المسابقة:

1. أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

2. ألا يقل السن عن 45 سنة.

3. ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

4. أن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.

5. لا بد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

وأكد سكرتير عام محافظة الشرقية، أن من يرغب في التقديم عليه تقديم المستندات التالية:

- إقرار قانوني من المرشح أو المرشحة بعدم القرابة إلى عضو من أعضاء اللجنة.

- قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة (تظهر ظروف الحالة تفصيلًا).

- إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل.

- بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل.

- 2 صورة شخصية للمرشح أو المرشحة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح او المرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة.

- صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء.

- صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج.

- الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

- صور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء.

- التأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

- صورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن (من ذوى الاحتياجات الخاصة).

وأشار سكرتير عام محافظة الشرقية، إلى أنه سيتم إختيار 7 مرشحين من بين المتقدمين، على أن يحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.