العراق يشارك في اجتماع لتنسيق مبادرات السلام في السودان

شارك السفير الدكتور قحطان طه الجنابي، سفير العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في الاجتماع الخاص بالصراع في السودان، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي في مقره في بروكسل، بمشاركة عدة منظمات دولية ومُمثلي الدول الفاعلة وذات العلاقة بموضوع السودان.

وألقى السفير العراقي كلمةً خلال الجلسة الافتتاحية، نيابة عن المجموعة العربية، بصفة العراق يترأس المجموعة العربية على مستوى القمة في دورتها الحالية (34)، أكد فيها على دعم المجموعة العربية الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان، وأكد بشكل خاص دعم العراق لأهمية تنسيق الجهود لإنهاء النزاع، مشيدًا بالدور العربي المشترك لإنهاء الصراع، ولا سيما من قبل رئاسة القمة العربية الحالية ممثلة بالعراق.

وكذلك مناقشة سبل تحقيق وقف التصعيد وتعزيز الحوار المدني والسياسي، إلى جانب ضرورة الوصول الإنساني واحترام القانون الدولي الإنساني، وضرورة التحرك الجماعي والمنسق لوقف إطلاق النار في السودان، واستعادة المسار نحو انتقال مدني، ومعالجة مستقبل السكان المتأثرين بالحرب.