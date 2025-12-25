إيطاليا تدعم انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير دفاع البوسنة والهرسك زوكان هيليز، أن إيطاليا تدعم مسار بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة دفاع البوسنة والهرسك، الأربعاء، عقب لقاء هيليز، مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة سراييفو.

وذكر البيان، أن اللقاء تناول التعاون الثنائي المستمر والشامل ورفيع المستوى في مجال الدفاع.

ونقل البيان، عن هيليز، قوله إن التحاق طلاب عسكريين من القوات المسلحة البوسنية بالمؤسسات التعليمية العسكرية في إيطاليا يعد أمرا بالغ الأهمية.

وأضاف هيليز، أن كروسيتو، أكد دعم إيطاليا لمسار انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأوضح: "لقد عبّر (كروسيتو) بوضوح أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة غرب البلقان تعد نوعا من الأنشطة الهجينة الموجهة ضد أوروبا. كما شدد على أن أمن البلقان مرتبط بشكل مباشر ولا ينفصل عن الأمن العام لأوروبا".

ومن جانبه، جدّد كروسيتو، في بيان نشرته وزارة الدفاع الإيطالية على حسابها في منصة شركة "إكس" الأمريكية، دعم بلاده لمسار انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأكد الوزير الإيطالي، ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في غرب البلقان.