مدرب كوت ديفوار بعد الفوز على الجابون: على اللاعبين تحسين قراراتهم

أعرب إيميريس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن سعادته الكبيرة، بالفوز الذي حققه فريقه أمام موزمبيق، في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره، موزمبيق، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الكبير، في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال إيميريس فايي تصريحاته قائلًا: "واجهنا فريقًا جيدًا، ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا، ومرة ​​أخرى، رأينا الدعم الذي كان معنا لعدة أشهر".

وأضاف المدرب الإيفواري: "بالإضافة إلى ذلك، لقد رأينا جهد اللاعبين وعقليتهم، والتي كانت واضحة بالفعل خلال معسكرنا التدريبي في إسبانيا".

وتابع: "إذا كان هناك مجال واحد لا يزال بحاجة إلى تحسين، فهو اتخاذ القرارات وإنهاء الهجمات، في بعض الأحيان، يجب لعب العرضية على الأرض، لكنها تُمرر في الهواء".

وأتم إيميريس فايي تصريحاته قائلًا: "مثل هذه هي التفاصيل التي تُحدث الفرق في بطولات على هذا المستوى".

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، موزمبيق، والكاميرون، والجابون.