قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي في ديسمبر 2026.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الجديدة من البرنامج ترتبط بأولويات تم التشاور بشأنها مع الصندوق، وفي أغلبها أولويات مرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار وبعض الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية.

وأوضح أنّ الإجراءات المقبلة لن تمثل أي أعباء إضافية على المواطنين، وأن المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستركز على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير أداء وزارة المالية وغيرها من الإجراءات الإصلاحية دون أي أعباء على المواطن.

ونوه بأن الإجراءات الإصلاحية المقبلة لم تؤدي إلى المساس بأسعار الخدمات الأساسية بما في ذلك أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى إعلان رئيس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي بأنه لن تكون هناك زيادة في هذه الأسعار لمدة عام.

وجدد التأكيد على أن الخدمات الأساسية لن تشهد أي زيادات ضمن أي إجراءات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بمعنى أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي أعباء على المواطنين فيما يخص هذا البرنامج.