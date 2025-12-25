الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون

قاد إيتا إيانج مهاجم منتخب الكاميرون فريقه لتحقيق فوز ثمين على الجابون بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا، إذ احتاج المنتخب الكاميروني إلى ست دقائق فقط لافتتاح التسجيل، بعدما استغل إيانج تمريرة دقيقة من نجم مانشستر يونايتد ريان مبويمو وأسكن الكرة شباك الحارس الجابوني مبابا، مانحًا منتخب بلاده أفضلية سريعة.

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة من الجانبين، حيث سعى المنتخب الجابوني للعودة في النتيجة عبر نجمه دينيس بوانجا، غير أن الدفاع الكاميروني حافظ على تماسكه.

كما شارك القائد التاريخي للجابون بيير إيميريك أوباميانج كبديل في الشوط الثاني بعد تعافيه من الإصابة، لكنه لم ينجح في تغيير مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ورغم التغييرات الهجومية التي أجراها مدرب الجابون مويوما، واصل المنتخب الكاميروني سيطرته النسبية وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ومتجاوزًا الضغوط التي رافقت معسكره بسبب الخلافات الإدارية وغياب بعض الأسماء البارزة، أبرزهم الحارس أندريه أونانا.

وبهذه النتيجة، يتقاسم منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما بقي رصيد الغابون وموزمبيق خاليًا من النقاط.