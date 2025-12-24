التضامن الاجتماعي: تكافل وكرامة الأول عربيا في برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برامج الإصلاح والنهضة الاقتصادية يجب أن تتماشى مع برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "الخلاصة" عبر قناة "المحور" مساء الأربعاء، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل وفق ثلاثة محاور، هي الحماية الاجتماعية عبر المبادرات والبرامج (تكافل وكرامة)، والرعاية الاجتماعية عبر دور الأيتام والمسنين وغيرها، وأخيرًا التنمية التمكين الاقتصادي.

وعلق قائلًا: "وزارة التضامن الاجتماعي هي وزارة قضاء الحوائج وجبر الخواطر".

ولفت إلى وجود 7.8 ملايين أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة منذ تأسيسها في 2015 وحتى اليوم، موضحًا أن البرنامج بدأ بـ1.7 مليون أسرة، ودعم بقيمة خمسة مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أنّ إجمالي المستفيدين الحاليين 4.7 ملايين أسرة بدعم 54 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة 2025-2026، لافتًا إلى تضاعف قيمة الدعم 11 مرة خلال 10 سنوات.

وأوضح أن عدد الأسر داخل البرنامج متغير حسب تغير أوضاعهم الاقتصادية، قائلًا: "البرنامج دا ديناميكي يتميز بمرونة الحركة.. ناس داخلة وناس خارجة".

وذكر أن تكافل وكرامة هو برنامج الحماية الاجتماعية الأشهر في مصر والأول على مستوى الوطن العربي، موضحًا أنه مكون من شقين تكافل للأسر وكرامة للمواطنين.

وأشار إلى أن برنامج تكافل هو استحقاق أسري يستهدف العائلة والأطفال في مراحل التعليم المختلفة، وخصوصًا المرأة دون معيل سواء الأرامل والمطلقات أو في حالة العمالة غير المنتظمة للأزواج.

وتابع أن كرامة هي استحقاق فردي لذوي الإعاقة ممن ليس لديهم دخل، والمسنين فوق الـ65 عامًا، بالإضافة للأنسات فوق الـ50 عامًا بدون دخل أو معين، لافتًا إلى أنها مخصصة أيضًا للأطفال دون عائل، قائلا: «ملهمش حد.. دول بتوعي..فلازم أنا اللي أبحث عنهم».

وذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها 27 مديرية اجتماعية في محافظات الجمهورية، وتندرج تحتها مجموعة من الإدارات والوحدات الاجتماعية، داخل الأحياء والشوارع للبقاء قريبًا من المواطنين.