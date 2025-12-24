غارات جوية أردنية تستهدف شبكات تهريب مخدرات في السويداء

أفادت تلفزيون سوريا، مساء الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأردنية نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت شبكات تهريب مخدرات ومواقع لتخزينها في الريفين الجنوبي والشرقي لمحافظة السويداء السورية.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الأردني أطلق قنابل مضيئة على طول الحدود السورية من جهة السويداء، عقب تنفيذ الضربات الجوية، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة على الشريط الحدودي.

وفي المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن القوات المسلحة تمكنت من تحييد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات المتورطين في تنظيم عمليات تهريب باتجاه الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.

وأضافت أن الجيش استهدف أيضا مصانع ومعامل تستخدمها تلك الشبكات كنقاط انطلاق لعمليات التهريب نحو الأراضي الأردنية، مؤكدة تدمير المواقع المحددة استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شركاء إقليميين.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان أنها ستواصل التصدي بحزم لأي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة مواطنيها، مشددة على أنها ستتعامل مع محاولات التهريب في الزمان والمكان المناسبين وبالقوة اللازمة.