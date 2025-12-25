ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة الإبرشية المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي لشمال إفريقيا، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر، وسط حضور كبير من الكهنة والشخصيات العامة وجماعة المؤمنين.

استعرض المطران، في عظته بعنوان: "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام"، ثلاثة أبعاد لحدث الميلاد في ظل التحديات المعاصرة:

1. ميلاد الحقيقة:

أكد أن تجسد السيد المسيح في بيت لحم يمثل "عيد الحقيقة" الذي يخلص الإنسان من تيه الأوهام، موضحا أن حضور "عمانوئيل" هو الصخرة التي يستند إليها المؤمنون في مواجهة كآبة العصر.

2. ميلاد الحياة:

أشار إلى أن الميلاد يمنح معنى لوجود الشباب والأجيال الجديدة، معلنًا الاحتفال بـ "اليوبيل الماسي" للكنيسة لتأكيد روح الأخوة والجماعة واستشراف المستقبل عبر إرث الماضي.

3. ميلاد السلام:

تناول المطران، الأوضاع القاتمة في العالم والشرق الأوسط، مؤكّدًا أن "يسوع هو سلامنا"، داعيًا إلى التحلي بالأمل والعمل بالمحبة بشكل ملموس بعيدًا عن الكلمات فقط.

وخلال القداس، قدّم المطران تهنئته للدولة المصرية، متمنيًا الأمن والاستقرار لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية.

كما حضر القداس نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والدينية من مختلف الطوائف وممثلو الأحزاب السياسية.

واختتم المطران جورج شيحان، صلاته بالدعاء أن تظل مصر "واحة سلام" وقوة فاعلة في المنطقة، معربًا عن فرحته بميلاد المخلص: "ولد المسيح.. هللويا".