نقابتا الغزل والنسيج بمصر وتركيا تتفقان على آلية تحكيم دولية لفض النزاعات العمالية بالمصانع التركية في مصر

عقدت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورشة عمل مشتركة مع النقابة العاملة للعاملين بصناعة الغزل بتركيا، في إطار التقارب المصري والتركي، المنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية وفتح آفاق الاستثمار الأمثل للتنمية البشرية في مجالات الصناعة.

ورشة العمل جاءت بعنوان "الممارسات النقابية الحديثة بقطاع صناعة الغزل والنسيج"، والتي حددتها تشريعات العمل الوطنية في البلدين بجانب احترامها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية بصفتهما مصر وتركيا عضوان فاعلان في المنظمة منذ تأسيسها عام 1919 وصدقت تركيا على 59 اتفاقية دولية للعمل ومصر صدقت على 64 اتفاقية مماثلة بجانب الاتفاقيات الثمانية الأساسية للعمل حتى عام 2022.

وأكدت المنظمتان النقابيتان على أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومتين المصرية والتركية باتجاه إقامة شراكة في مجال صناعة المنسوجات حيث تتمتع تركيا بالإنتاج المتطور وهو يعادل الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر للقطن طويل التيلة.. ومن هنا تم فتح آفاق جديدة للمستثمرين الأتراك لإقامة مناطق صناعية تعتمد على خبرة ومكانة العمالة المصرية.

وذكرت النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، أنه فى إطار بروتوكول التعاون بينها وبين النقابة العامة لعمال النسيج والخياطة والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية بدولة تركيا تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية الخبرات الفنية بين النقابتين في مجال التدريب التقني والتثقيف العمالي.

واتفقت النقابتان أيضا، على توفير أوجه الرعاية والحماية للعاملين بالمشروعات الصناعية للمنسوجات التركية بمصر والتي نص عليها قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 والقوانين الوطنية ذات الصلة.. تقديراً واحتراماً للاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صدقت عليها كلا الدولتين.

وتضمن الاتفاق، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أحوال العمالة في الاستثمارات التركية لصناعة الغزل والنسيج، ووضع آلية ذات تحكيم دولية سريعة لحل أي نزاعات عمالية في المصانع التركية داخل مصر، وتشجيع إنشاء لجان نقابية بالمصانع التركية بمصر لتقديم الخدمات والرعاية للعاملين وتوفير الأمان الوظيفي لتحسين الأداء والجودة.