أعلن حزب الجبهة الوطنية عن أغنية وطنية جديدة بعنوان «إيد في إيد»، إهداءً إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، التي مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، واستعادة حقيقية لهويته واستقراره.

وتعكس الأغنية روح الوحدة والتكاتف بين المصريين في مواجهة التحديات، وتجسّد قيم الوطنية والإرادة الشعبية التي صنعت هذا اليوم المجيد.

ويأتي إطلاقها في إطار حرص الحزب على دعم الفنون الوطنية التي تزرع الانتماء، وتعزز الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وأكد الحزب أن “إيد في إيد” هي رسالة حب ووفاء لكل من شاركوا في هذا اليوم دفاعًا عن الوطن، ولكل من يواصلون البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.