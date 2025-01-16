محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

حصل محمد شحاتة، متوسط ميدان نادي الزمالك، على جائزة رجل المباراة، خلال مواجهة فريقه أمام حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

انتصر الزمالك على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقدم محمد سحاتة أداءً مميزًا طوال فترات المباراة، بالإضافة إلى صناعة الهدف الثاني للزمالك بتمريرة مميزة.

تقدم الزماك عن طريق أحمد مصطفى زيزو بعد تمريرة من عمر جابر في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم تعادل حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 25 نفذها باتقان محمد أشرف روقا، واستعاد الزمالك التقدم في الدقيقة 36 عن طريق مصطفى شلبي بعد تمريرة مميزة من محمد شحاتة، وأضاف زيزو ثلاثية الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول 45+6.

وفي الشوط الثاني قلص محمود ممدوح النتيجة لصالح حرس الحدود في الدقيقة 86 من ركلة جزاء ثالثة في المباراة.

وكان حكم المباراة أخرج البطاقة الحمراء لحمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد تدخل منع انفراد لصالح حرس الحدود، قبل أن يعود للفار ويلغي البطاقة الحمراء ويحتسب ركلة جزاء للفريق السكندري.

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.