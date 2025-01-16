القبض على مغربي في مطار فرانكفورت بألمانيا بتهمة التجسس

ألقى ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا في مطار فرانكفورت، القبض على مغربي للاشتباه في أنه جاسوس.

ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه للرجل تهمة العمل لصالح جهاز استخبارات مغربي منذ يناير 2022 على أبعد تقدير.

وذكرت السلطات في مدينة كارلسروه أن المتهم كان محتجزًا في إسبانيا منذ الأول من ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة توقيف أوروبية. وتم تسليمه إلى ألمانيا أمس الأربعاء. وأمر قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية العليا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي.

وفقًا للاتهامات، يُعتقد أن الرجل قام منذ يناير 2022 بالتجسس على أنصار ما يُعرف بحركة "حراك"، وهي حركة احتجاجية معارضة في المغرب.

وأوضح الادعاء العام الاتحادي في بيانه أن المتهم تعاون مع رجل آخر كان مكلفًا من قبل جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، وقال الادعاء إن الشريك قام بنقل المعلومات التي تم جمعها إلى الضباط المسؤولين عنه.

وفي المقابل، تكفل جهاز الاستخبارات، وفقًا لتقارير سابقة، بتكاليف رحلات المتهم التي بلغت قيمتها حوالي 5000 يورو، والتي قيل إنها استُخدمت أيضًا لأغراض شخصية، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام.

وكانت المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية ألقى القبض على هذا الشريك في نوفمبر 2022 في منطقة كولونيا غربي ألمانيا. ووفقًا للبيانات، صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وبصفته أعلى هيئة للادعاء العام في ألمانيا، يختص الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه بالنظر في قضايا التجسس إلى جانب قضايا الإرهاب والقانون الجنائي الدولي. ومؤخرًا، رفع الادعاء العام الاتحادي دعاوى على عملاء مشتبه بهم يُعْتَقَد أنهم عملوا لصالح أجهزة استخبارات في الصين وروسيا وتركيا.