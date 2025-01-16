مبادرة كاتبان وكتاب تحتفل بمئوية كتاب النبي لجبران خليل جبران

في إطار فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب"، وبمناسبة مرور مئة عام على إصدار كتاب "النبي" لجبران خليل جبران، تستضيف الروائية الدكتورة رشا سمير، مدير متحف جبران في بشري بلبنان، السيد جوزيف جعجع.

يُناقش اللقاء تاريخ إنشاء المتحف وأبرز أعمال الشاعر الكبير، بالإضافة إلى تراثه المحفوظ بالمتحف والإصدارات التي نشرتها دار هاشيت أنطوان بلبنان.

يُبث اللقاء عبر الصفحة الرسمية للدكتورة رشا سمير يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

جُبْران خليل جُبْران شاعر، كاتب، فيلسوف، عالم روحانيات، رسّام، فنان تشكيلي، نحّات عُثماني من أدباء وشعراء المهجر، ولد في بلدة بشري في شمال لبنان زمن متصرفية جبل لبنان، في سوريا العثمانية. ولم يتلق جُبران التعليم الرسمي خلال شبابه في متصرفية جبل لبنان. هاجر صبيًا مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليدرُس الأدب وليبدأ مسيرتهُ الأدبية، والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، امتاز أسلوبه بالرومانسية ويعتبر من رموز عصر نهضة الأدب العربي الحديث، وخاصةً في الشعر النثري.