محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على لجان امتحانات الإعدادية ولا توجد شكاوى

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنه قد أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على محيط المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2025؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة صحية ونظيفة للطلاب لتأدية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة والراحة.

أوضح محافظ الشرقية، أنه لم يتم رصد أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، قد توجه رؤساء مراكز والمدن والأحياء، كلا في نطاق عمله، لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من محيط المدارس، وكذلك رفع أية إشغالات تعوق حركة دخول الطلاب إلى لجانهم في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، على أن الأجهزة التنفيذية لم تدخر جهدا لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة 142855 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام 818 لجنة امتحانية على مستوى محافظة الشرقية، بينهم 4436 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية الرسمية للغات، و1563 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و256 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية الرياضية، و115 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية، و50 طالب وطالبة بمدرسة الأمل للصم والبكم، و15 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين، و4 طلاب من المرضى .