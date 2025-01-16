الهلال يفوز على جوميز الفتح بـ 9 أهداف في الدوري السعودي

تغلب نادي الهلال على ضيفه الفتح بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب المملكة أرينا جيدة المستوى، وسط سيطرة كاملة من الهلال على مجرياتها.

وتمكن خاليدو كوليبالي من تسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 21، فيما سجل رينان لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39، فيما سيرجي ميلينكوفيتش وعبد الله الحمدان ومالكوم أهدافهم في الدقائق 45 و89 و95.

وسجل ماركوس ليوناردو، نجم الهلال 3 أهداف في الدقائق 45، و55 و65، فيما أحرز فيصل عبد الواحد، لاعب فريق الفتح هدفًا ذاتيًا في الدقيقة 99.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة 40 التي يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة السادسة، في المركز الأخير.