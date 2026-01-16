إصابة 4 أشخاص جاء انفجار غازي وحريق في مدينة أوتريخت الهولندية

ذكرت السلطات الهولندية اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة جراء وقوع انفجار يشتبه أنه غازي، ما أسفر عن نشوب حريق بوسط مدينة أوتريخت.

وفتشت خدمات الطواري والكلاب البوليسية المنطقة لساعات بحثا عن ضحايا محتملين، لكن لم يتم العثور على مصابين أو قتلى آخرين.

وروع الانفجار المدوي السكان ليلة أمس الخميس، قبل أن تنشب النيران في مبنى سكني مؤلف من طابقين بوسط المدينة التاريخية.

وسرعان ما تم استدعاء خدمات الطوارئ، التي كانت تخشى في البداية من وجود عدد كبير من القتلى والمصابين فضلا عن خطر امتداد ألسنة النيران إلى المباني المجاورة.

وأشارت السلطات إلى أن سكان الشقة لم يكونوا متواجدين بها في وقت الانفجار.

ووقع دمار كبير في المنطقة وسط مخاوف من انهيار عدة مبان مجاورة. ولم يستطع عدة عشرات من السكان العودة لمنازلهم ليلة الخميس- الجمعة وتم تسكينهم في فندق.