توقيف شخصين في مطارين بألمانيا للاشتباه في صلتهما بالإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت قوات خاصة في مطاري هانوفر وشتوتجارت الألمانيين رجلين من شمال ولاية هيسن قبل سفرهما إلى سوريا، للاشتباه في إعدادهما لارتكاب عمل عنيف يهدد أمن الدولة.

وأعلنت كل من النيابة العامة في فرانكفورت والشرطة الجنائية في ولاية هيسن اليوم الجمعة أن الرجلين - وهما مواطنان ألمانيان "لهما صلات بالمشهد الإسلاموي" - محتجزان حاليا رهن الحبس الاحتياطي في فرانكفورت.

وكانت القوات الخاصة قد منعت أمس الخميس سفر الرجلين اللذين يبلغان من العمر 27 عاما و18 عاما.

وشاركت في التحقيقات إلى جانب سلطات ولاية هيسن الشرطة الألمانية الاتحادية ومحققون من ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وتبين خلال الإجراءات أن المشتبه بهما كانا يعتزمان تلقي تدريبات في الخارج من أجل خوض عمليات قتالية داخل سوريا، وفقا لبيانات النيابة العامة.

وخلال مداهمات لمنزلي الرجلين في مدينة كاسل وضواحيها، عثر المحققون على قوس رماية بدون سهام، بالإضافة إلى منشورات مرتبطة بتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم السلطات، دومينيك ميس: "لم تكن هناك في أي وقت من الأوقات خطورة مباشرة على السكان".