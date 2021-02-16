تشكيل رابطة للجاليات اليهودية في 6 دول خليجية

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أعلنت الجاليات اليهودية في ست دول خليجية تشيكل رابطة للترويج للثقافة اليهودية.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الرابطة على خلفية التطور الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

وتهدف رابطة الجاليات اليهودية الخليجية التي تم تشكيلها حديثًا إلى تمثيل اليهود الذين يعيشون في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وتهدف الرابطة إلى مساعدة الحياة اليهودية في هذه الدول "على الازدهار لصالح السكان والزوار".

وتحرص الإمارات والبحرين على وجه الخصوص على المشاركة في حوار الأديان. ويتم الاحتفال بالفعل بالأعياد اليهودية في البحرين ، ويعيش ما يقدر بنحو 3000 يهودي في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تعهدت قطر، الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022 ، بتقديم طعام الكوشر اليهودي خلال منافسات البطولة. في حين بدأت المملكة العربية السعودية حوارًا مع ممثلين ومؤسسات يهودية.

وذكرت الرابطة أنها ترغب في إنشاء محكمة حاخامية في منطقة الخليج، للتحكيم في النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية والميراث.

ونوهت الرابطة إلى أنه سيتم توحيد الشهادات الخاصة بطعام الكوشر لتسهيل حياة اليهود والسفر إلى هناك.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقا مع إسرائيل في سبتمبر الماضي لتطبيع العلاقات، وهو أول اعتراف بالدولة اليهودية من قبل الدول العربية منذ ربع قرن.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت بشدة في وقت سابق اليوم ، الإعلان عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في دول الخليج العربي.

وصرح رئيس الدائرة الإعلامية للحركة رأفت مرة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الخطوة "ستؤدي إلى تكريس الحضور الإسرائيلي في منطقة الخليج، ومزيدا من التخريب الأمني والاجتماعي".

كما اعتبر رأفت مرة الخطوة "انحدارا جديدا في مستوى التطبيع" مع إسرائيل الذي قال إنه "يلحق خسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".