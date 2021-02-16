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«مكافحة الاحتكار» في المكسيك يوصي بعدم تمرير مشروع قانون الكهرباء

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 6:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 6:19 ص

أوصى جهاز مكافحة الاحتكار في المكسيك اليوم الاثنين، البرلمان بعدم تمرير مشروع قانون الكهرباء كما هو ، لأنه سيضر "بشدة" بظروف المنافسة في سوق توليد الطاقة في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الجهاز في بيان إن مشروع القانون هذا سيفيد بشكل مصطنع اللجنة الاتحادية للكهرباء وإنه سيحد من الوصول المفتوح إلى شبكات النقل والتوزيع

وستسمح المبادرة للجنة الاتحادية للكهرباء بالقضاء على أشكال المزادات وتمنحها السلطة الكاملة لاتخاذ قرار بشأن تصاريح للعمل بوصفها كيان لتوليد الطاقة للمشاريع

من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن العديد من المدن في ولايتي تشهواهوا ونويفو ليون شمال المكسيك تعرضت لانقطاع الكهرباء اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفتي لا أوبيسون وتيليدياريو المكسيكيتين القول إن هذا الانقطاع قد يكون ناجما عن موجة الطقس بالغ البرودة التي ضربت المنطقة.

من ناحيتها قال جهاز تنظيم شبكة الكهرباء في المكسيك إن نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى المحطات في هذه المناطق أدى إلى قطع التيار ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الأيام.

وأشار الجهاز إلى نقص إمدادات الكهرباء في شمال المكسيك بنحو 6959 ميجاوات.

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