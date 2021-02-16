دموع علي الحجار في بوابة الحلواني تختم حفلات عيد الحب بالأوبرا

اختتم النجم علي الحجار سلسلة حفلات عيد الحب التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، كوكبة من أعماله الشهيرة، التى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية، منها: (ما تمنعوش الصادقين، على قد ما حبينا، في هويد الليل، الحب له صوت، بنت وولد، عصفور الحب، أنت طلعتيلي منين، متصدقيش، زى الهوا، انكسر جوانا شئ، مسألة مبدأ، لو تعرفى، أسيبك ليه "التى شاركه أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخى"، تجيش نعيش، فى قلب الليل، مفيناش من الخوف، عارفة، تتصورى، جوة حضنى، سهرت)، كما أجهش بالبكاء أثناء أدائه أغنية "بوابة الحلوانى" التى أنهى بها الحفل.

وسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبدالغنى، التى شدت بمجموعة من أشهر المؤلفات العاطفية، هى: (حبيتك تنسيت النوم، ابعد يا حب، من حبى فيك يا جارى، سيدى وصالك، وألف ليلة وليلة)، ولعب عازف الأوكورديون وائل النجار صولوهات ألحان (بكرة وبعده، حبوا بعض، وحرمت أحبك).

كانت سلسلة حفلات عيد الحب بالأوبرا قد ضمت 5 ليال متصلة أحياها على التوالى كل من اللبنانية كارول سماحة، أحمد جمال، عازف البيانو حمادة النجار، المغربية جنات، أحمد عفت، عازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح، مى فاروق، مدحت صالح، عازف البيانو عمرو سليم، هانى شاكر، أحمد سعد، آيات فاروق، علي الحجار، إيمان عبدالغني، وعازف الأكورديون وائل النجار.