أكد إيان راش، نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح، هداف الريدز، تنتظره مباراة قوية أمام إنتر ميلان في المباراة المقرر لها اليوم، مشيرًا إلى أن الفرعون يسعى لتقديم قدراته من جديد أمام الجماهير الإيطالية.

ويلتقي في العاشرة من مساء اليوم، نادي ليفربول في سان سيرو، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مع إنتر ميلان، في مواجهة من العيار الثقيل.

وأضاف صاحب الـ60 عاما، في تصريحاته عبر "توتو سبورت"، عن لقاء اليوم، قائلا: "الإنتر هو ذروة كرة القدم الإيطالية الآن، في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، تعادلوا مع نابولي في مباراة جيدة".

وتابع: "مساء اليوم ستكون مباراة صعبة، لذا على الرغم من حقيقة أن ليفربول في حالة جيدة، فلن يكون الأمر سهلاً على الريدز".

وواصل: "بالنظر إلى النتائج الأخيرة، لا يزال يتعين على ليفربول أن يكون المرشح الأول، نحن نعلم أن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، ولكن أود أن أقول أن فتيان يورجن كلوب لديهم فرصة 60 % في التأهل".

واستكمل: "دجيكو سجل في مرمى نابولي وهو في حالة جيدة، لذلك أتوقع أن يكون مصدر التألق مع إنتر غدًا، لاوتارو مارتينيز يقوم بعمل جيد أيضًا وهناك أليكسيس سانشيز حيث لا يمكننا أن ننسى ماضيه في إنجلترا وكيف سيجعله ذلك أكثر حماسًا للقيام بعمل جيد".

وتابع: "بالنسبة لـ ليفربول، يتمتع محمد صلاح بالجودة ويريد - مثل سانشيز - أن يُظهر للجماهير الإيطالية ما يمكنه فعله حقًا، وأن يقدم الفرعون قدراته من جديد أمامهم، حيث لعب مع فيورنتينا وروما قبل مجيئه إلى إنجلترا".

واستمر: "إنني أقدر حقًا الطريقة التي يلعب بها إنتر ميلان مع إنزاجي، أنا معجب بطريقة لعب كلوب وجوارديولا، ولكن قبل كل شيء يتعلق الأمر بأسلوب كرة القدم، الشيء نفسه ينطبق على إنزاجي".

وأوضح: "نادرًا ما تشهد جولات خروج المغلوب الكثير من الأهداف، ولكن إذا نظرت إلى الطريقة التي يلعب بها كل من ليفربول وإنتر، فكل ذلك يشير إلى العديد من فرص التهديف، كلا الفريقين يحاولان الفوز بمبارياتهما ولا يكتفيان بالتعادل حيث يهاجمان، أتوقع مواجهة مفتوحة للغاية".

وأتم: "أتوقع التعادل في سان سيرو، بمباراة الذهاب، وانتصار على ملعب الأنفيلد لأصحاب الأرض، ليفربول".