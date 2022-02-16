افتتحت السوبرانو العالمية المصرية أميرة سليم، صاحبة ترنيمة إيزيس التي أبهرت العالم في احتفالية موكب المومياوات الشهيرة، ومراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وهناء السادات، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية المعرض الخيري الأول في مصر والعالم للأطفال المرضي بانحلال الجلدي الفقاعى.

وأشارت هناء السادات، أنها قررت تأسيس المؤسسة عام 2014 بعد وفاة ابنتها ياسمين عام ٢٠١٢ بنفس المرض، بهدف المساعدة والاهتمام بالأطفال المصابين بمرض انحلال الجلد الفقاعي فى مصر.

ولفتت إلى أنها حضرت في يناير من العام 2020 المؤتمر الاول لمرضى انحلال الجلد الفقاعى، في لندن، بمشاركة 50 دولة والتقت خلاله بمجموعة من المسئولين فى مؤسسة ديبرا العالمية الذين قرروا أن تكون المؤسسة هى الممثلة لهم فى مصر، لافتة الى أن الأنشطة التى تقوم بها المؤسسة الهدف منها الترفيه عن الاطفال المرضى وأسرهم، ومنحهم الأمل والإصرار لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي والقدرة على الدمج المجتمعي.

وعبر مراد جاتين رئيس المراكز الروسية في مصر، عن سعادته باستضافة فعاليات المعرض الفنى الأول لأطفال مرضى انحلال الجلد الفقاعى فى المركز الثقافي الروسي (البيت الروسى) في الدقي، كمشاركة خيرية للتوعية بالمرض وتقديم الدعم النفسى للمرضى وذويهم، مؤكداً على أن التعاون المجتمعى مع المؤسسات الاهلية المصرية يعد أحد أهم الأنشطة التى ترحب البيوت الروسية بها وتحرص على المشاركة بها دائماً.

من جانبها قالت السوبرانو أميرة سليم إنها تأثرت وانبهرت بالمعرض ومواهب الأطفال الرائعة، كما أثنت على جهود المؤسسة ومجهودات السيدة هناء السادات التى حملت على اكتافها رسالة مهمة وصعبة، بحسب تعبيرها، مؤكدة على أن الفن هو الذى يسمو بالانسان وروحه ويمنحه الرغبة فى الحياة، ومعبرة عن أملها فى أن تصل الرسالة للجميع ليعرفوا المرض ويدعموا المؤسسة والاطفال.

ووصفت ماريان عازر عضو مجلس النواب الاحتفالية بأنها "تجمع فى حب الخير"، فيما قالت النائبة أمل سلامة إن هؤلاء الاطفال من حقهم الإستفادة من جميع المميزات التى حددها القانون لذوى الإعاقة والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وصرح شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ومدير النشاط الثقافي في المركز الروسي، أن المعرض الخيري يعد الأول من نوعه في العالم، ويعكس الجهد الكبير الذى تبذله مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية والرعاية الإنسانية للأطفال المرضى الذى يستحق كل الاهتمام من المؤسسات الحكومية فى مصر والإعلام على السواء، بحسب تعبيره.

فى ختام الاحتفالية تم إهداء درع مؤسسة "ياسمين السمرة"، لكل من مراد جاتين، وأميرة سليم، وشريف جاد، كما تم تكريم الأطفال الذين شاركوا فى المعرض بأعمالهم الفنية ومشغولاتهم اليدوية.