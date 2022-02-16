بدا المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، متأثرًا بطريقة تواضع الفائز بكأس العالم نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، بعدما طلب الثاني من الأول، لقاء لاعب المارد الأحمر المالي أليو ديانج.

وعاد الأهلي لـ القاهرة، الأحد الماضي، عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، والتي نال فيها الميدالية البرونزية بعد التفوق على الهلال برباعية نظيفة، بينما نال تشيلسي اللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بالميراس بهدفين مقابل هدف.

وحينها تواجد لاعبو الأهلي في ملعب "محمد بن زايد"، لمشاهدة النهائي بين تشيلسي وبالميراس وتسلم الميدالية البرونزية، ثم انتشرت صور تجمع بين الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي، ومتوسط ميدان النادي الأهلي، أليو ديانج، وتبادلان قمصانهما.

وقال موسيماني، في تصريحات عبر برنامج "إلتيمت سبورت شو" من خلال إذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "لقد كنت مُجرد رسول، لقد جاء إليّ وقال أيها المدرب هل يُمكنك إحضار أليو ديانج؟ أريد أن أتحدث إليه".

وأضاف: "كانتي فاز بكأس العالم وبدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية يا له من رجل متواضع، إنه أمر لا يُصدق".

وواصل: "لقد حقق الكثير من الألقاب، إنه رجل متواضع للغاية، وجون تيري رجل لطيف أيضًا، يا رجل!، أنا أفهم كيف يمكن للأشخاص الناجحين أن يكونوا متواضعين جدًا ويعاملوننا هكذا؟".

وشوهد موسيماني وهو يحصل كذلك على قميص ماسون مونت صانع ألعاب تشيلسي ولكنه أوضح أن الأمر كان من أجل ابنته، قائلا: "قميص ميسون مونت ليس مناسبًا لي، كان ذلك من أجل ابنتي، إنها تُحب ألعاب الفيديو وتقول دائمًا ماسون، ماسون.. لذلك تحدثت معه وأعطاني القميص، إنها تستحق ذلك ، فهي تعمل بجد".

وسرد: "أجواء المونديال رائعة بلا شك، تعاملت مع مدربين كبار، في الموسم الماضي قابلت هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، واستقبلني بشكل رائع، وهذه المرة قابلت توماس توخيل مدرب تشيلسي الذي أشاد بي وقابلني بحفاوة".

وعن لقائه مع توخيل، كشف: "لقد أبدى إعجابه بما قدمناه في مونديال الأندية، وتحدثت معه حول كونه بطل أوروبا وأحد أفضل المدربين في العالم".

وعن تساويه مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق في عدد الميداليات بمونديال الأندية، نوه: "هذا أمر رائع سيحفزني دائما للأفضل، زيدان مدرب كبير، أتمنى أن أعود في العام المقبل إلى المونديال لتحقيق ميدالية مختلفة".