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أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن شاحنات تحمل مساعدات دخلت قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن هذا هو اليوم الثالث الذي تدخل فيه المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

يتزامن ذلك مع تظاهرات للمستوطنين على حاجز كرم أبو سالم لإعاقة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويوم الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى قطاع غزة، بحسب مصادر رسمية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه جرى إدخال 5 شاحنات تحمل أغذية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوزارة الخارجية عيدان بار تال خلال مؤتمر صحفي في القدس أن "اليوم (الإثنين)، ستسهل إسرائيل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة. وفي الأيام المقبلة ستسهل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من الإثنين، إن إسرائيل ستستأنف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد حصار استمر أكثر من شهرين ونصف.