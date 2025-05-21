وزير خارجية تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي

هاكان فيدان: استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة وتهديدهم بالتهجير من أراضيهم غير مقبول

- الحكومة السورية حققت نتائج ملموسة نتيجة انخراطها مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وجراء الجهود الدبلوماسية المكثفة لتركيا من أجل رفع العقوبات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية المنعقد في العاصمة المجرية بودابست، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية.

وأضاف فيدان: "نحن عند نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية. ونأمل أن تُمهّد المحادثات التي عُقدت في إسطنبول الطريق لوقف إطلاق نار شامل، ومن ثمّ سلام عادل ودائم".

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة الماضيين، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

كما تطرق فيدان إلى القضية الفلسطينية، وأكد أنه من غير المقبول استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، وتهديدهم بالتهجير من أراضيهم.

وتابع: "من المهم جدا أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعّالة وحازمة ضد إسرائيل من أجل إرساء السلام والأمن الإقليميين".

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وعلى صعيد آخر، قال فيدان، إن الحكومة السورية حققت نتائج ملموسة نتيجة انخراطها مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وجراء الجهود الدبلوماسية المكثفة لتركيا من أجل رفع العقوبات.

وشدد على أهمية دعم الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية لسوريا خلال هذه الفترة.

والثلاثاء، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وفي 16 مايو الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية بسوريا في 2011.