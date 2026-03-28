ترامب: إذا لم يكن الناتو بجانبنا فلماذا نكون بجانبه؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دول الخليج دعمت الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران، في حين لم تقدم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أي دعم، وأضاف: "إذا لم يكونوا إلى جانبنا، فلماذا نكون إلى جانبهم!".

جاء ذلك خلال كلمة أثناء مشاركته قمة "مستقبل الاستثمار" في ميامي، الجمعة، أوضح فيها أن دول الخليج قدمت دعما كبيرا لواشنطن بشأن إيران.

ومنتقدا موقف الناتو أردف ترامب: "كنت دائما أقول إننا نساعد حلف شمال الأطلسي، لكنهم لا يساعدوننا أبدا. إذا وقعت أزمة كبيرة، لن يكونوا هناك، لقد تعلمنا الدرس، لقد ارتكبوا خطأ كبيرا بعدم وقوفهم إلى جانبنا".

وأكد أن الولايات المتحدة تقدم سنويا مئات مليارات الدولارات للحلف في مجال الدفاع.

وقال: "كنا دائما إلى جانبهم، لكن بالنظر إلى ما فعلوه، لم يعد من الضروري أن نظل كذلك؟ إذا لم يكونوا معنا، فلماذا نكون معهم؟".

وتوجه ترامب بشكر خاص إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقادة الإمارات، مؤكدا أن هذه الدول قدمت دعما للولايات المتحدة بشأن إيران أكثر من الناتو.

وادعى ترامب أن بلاده قضت على جزء كبير من قادة إيران، لافتا إلى أنهم لا يعرفون حاليا من هو قائد البلاد.

وتابع: "أعتقد أننا غيرنا النظام؛ فهو يتفكك كل يومين، ولا نعرف حتى من يقود إيران".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وخلال حديثه، قال الرئيس الأمريكي "مضيق ترامب" بدلا من "مضيق هرمز" قبل أن يصحح كلامه ويضيف "وسائل الإعلام الكاذبة الآن ستنشر أنني أخطأت، لكنني لا أخطئ".

وأضاف: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى شرق أوسط متحرر أخيرا من إرهاب إيران وعدوانها".

وأوضح ترامب أن العملية العسكرية في فنزويلا انتهت خلال 45 دقيقة، بينما إيران "أصعب بكثير" وأكبر حجما، مضيفا: "لدينا 3554 هدفا متبقيا، وهذا سينتهي بسرعة، وبعدها سنقرر ما سنفعله".

واعتبر أن ما يجري ليس "حربا" بل "عملية عسكرية"، موضحا: "إذا كانت عملية عسكرية فلا أحتاج إلى موافقة، أما إذا كانت حربا فيجب الحصول على موافقة الكونغرس، لذلك أسميها عملية عسكرية".

ولوّح ترامب بإمكانية تدخل عسكري في كوبا، قائلاً: "الدور على كوبا، لكن أرجو أن تعتبروا أنني لم أقل ذلك".

وادعى أنه أنهى 8 حروب خلال رئاسته، قائلا إنه "من الغريب ألا أحصل على جائزة نوبل للسلام، لكنني أتفاجئ بذلك".

وأشار في ختام حديثه إلى انتخابات 2016، قائلا إن كثيرين ظنوا أنه ترشح للترفيه، مضيفا أنه نفسه لم يكن يعرف حينها سبب ترشحه، وأنه تفاجأ بفوزه.