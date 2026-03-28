شهباز شريف يبحث مع رئيس إيران التطورات الإقليمية في اتصال استمر ساعة

أفاد مصدر باكستاني رفيع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أجرى اتصالًا هاتفيًا استمر لمدة ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ويأتي هذا الاتصال قبل يوم واحد من اجتماع مرتقب لوزراء خارجية عدد من القوى الإقليمية، من بينها مصر وتركيا والسعودية وباكستان، والمقرر عقده في العاصمة إسلام آباد.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان سابق، أن وزراء الخارجية سيعقدون خلال الزيارة مناقشات معمقة حول مجموعة من القضايا، في مقدمتها الجهود الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.

وفي وقت سابق، عرض شهباز شريف استضافة بلاده لمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط واحتواء التصعيد الإقليمي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على الأمنين الإقليمي والدولي، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من واشنطن أو طهران بشأن المبادرة الباكستانية.



