الكشف على 1948 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة على مدى يومين، في قرية أم الرضا الجديدة، مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وأضاف الدكتور محمد الغباشي مدير ادارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1948 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 35 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ9 حالات، بالإضافة إلى إجراء 501 تحليلًا معمليًا، و22 أشعة عادية، و50 موجات صوتية.

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا على استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.