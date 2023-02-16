تفاصيل القبض على صاحب حساب ابن الباشا على موقع تيك توك بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات القبض على التيك توكر أحمد عيسوي، والمعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "ابن الباشا"؛ بتهمة بث فيديوهات كاذبة.



وبينت التحريات أن المتهم نشر أخبار كاذبة وإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق نسب مشاهدة وزيادة أعداد المتابعين؛ لتحقيق أرباح مادية.



وأضافت التحريات أن المتهم تسبب في بث الذعر والخوف بنفوس المواطنين، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك، يظهر خلاله بصحبة آخرين مدعين تعرضهم لأعمال الدجل والشعوذة حال التصوير داخل أحد المبانى المهجورة واختفاء اثنين منهم؛ لزيادة نسبة المشاهدات، على خلاف الحقيقة.



وعقب ذلك نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامة المتهم وضبطه بمنطقة العجوزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبحوزته هاتف محمول محمل عليه مقاطع الفيديوهات.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.