افتتاح فعاليات الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال في الأقصر

افتتح محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي التاسع الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال مصر 21، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال" ، وذلك بحضور يمنى الشريدي رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية عرضا تقديميا من مدير هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها في الأقصر وتميزها بمحصول الطماطم المجففة وتصديره للخارج.

كما قامت مدير الاستثمار في المحافظة بعرض المشروعات التنموية وفرص الاستثمار ودور وحدة تكافؤ الفرص في دعم عمل المرأة في المحافظة.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر وأثنى على اختيارهم للمحافظة هذا العام نظرا لما تتمتع به المحافظة من جو معتدل وأثار عريقة وطاقة فندقية تستوعب السائحين.

وأكد نائب المحافظ، أهمية المرأة كونها شريك أساسي في المجتمع، وأن الأقصر تهتم بحاضرها حيث تم إنشاء كلية للألسن بجامعة الأقصر بها العديد من أقسام اللغات المختلفة التي تساهم في خلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع السائحين بشكل لائق وحضاري.

وخلال الجلسة الافتتاحية طرح ضيوف المؤتمر العديد من الأسئلة حول المحافظة وأنشطتها الاستثمارية والتجارية والسياحية كما تعرفوا على أحدث الاكتشافات الأثرية.

ويتناول المؤتمر العديد من الجلسات الخاصة بريادة الأعمال والاستثمار والاستدامة ويستمر حتى 19 فبراير الجاري.