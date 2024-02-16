 وزيرة الخارجية الألمانية عن المعارض الروسي نافالني: نموذج للحرية والديمقراطية - بوابة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية عن المعارض الروسي نافالني: نموذج للحرية والديمقراطية

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 6:34 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 6:34 م

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بالسياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، الذي توفي في سجنه في سيبيريا، باعتباره نموذجا للحرية والديمقراطية.

وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة المعارض البارز في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وكتبت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، على منصة إكس: "كما لم يكن أحد آخر، كان أليكسي نافالني رمزًا لروسيا الحرة والديمقراطية. لهذا السبب بالذات كان يجب أن يموت".

وأعربت الوزيرة الألمانية عن تعازيها لأقارب المعارض الروسي البارز، قائلة: "أفكاري مع زوجته وأطفاله".

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