نتنياهو: إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بأن يجري إجبارها على حل الدولتين في أعقاب حرب غزة.

وكتب نتنياهو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة:أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التوصل لتسوية دائمة مع الفلسطينيين، مشيرا إلى ان "مثل هذا الترتيب لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وتابع أن إسرائيل ستواصل أيضا معارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين "ناقشا الوضع في غزة، والحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وجاء في بيان للبيت الأبيض في قراءة للاتصال أن "الرئيس أثار أيضا الوضع في رفح وأكد مجددا وجهة نظره بأن العملية العسكرية يجب ألا تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح".

وذكر تقرير نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن إسرائيل تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل كجزء من الجهود الرامية إلى إيجاد حل الدولتين. وأفادت الصحيفة مؤخرا بأن إسرائيل تشهد "أنشطة مكثفة" من قبل الحكومة الأمريكية بهدف توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة فلسطينية واحدة.