أمين سر فتح: نحن في مرحلة حرجة تتطلب مقاربة ثنائية مع حماس

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المرحلة الحالية «الحرجة» تتطلب بناء مقاربة ثنائية سياسية بين حركتي فتح وحماس، تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON E» مساء السبت، إلى أن هذه المقاربة يجب أن تركز على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة، وتبني مقاومة شعبية نضالية شاملة كاستراتيجية للمرحلة المقبلة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية عبر انضمام كل الفصائل خارجها، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، والالتزام بكل التزامات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه في حال تحقق هذه المقاربة، يجب أن يتبعها حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، أولها وحدة مفهوم الحل السياسي بإجماع كل قوى العمل الوطني الفلسطيني، وثانيا وحدة مفهوم شكل المقاومة، وثالثا وحدة المفهوم حول شكل الدولة، بما في ذلك التعددية السياسية وسلطة وقانون وسلاح واحد، وأخيرا وحدة مفهوم بناء شراكة حقيقية من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات؛ وليس من خلال صناديق الرصاص.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديًا كبيرًا بعد فقدان ما بين 8 إلى 10% من أبناء غزة، سواء كانوا شهداء أو مفقودين أو جرحى أو أسرى.

وتابع: «الرأي العام العالمي يشهد تحولا لصالح قضيتنا، مدعوما بإجماع عربي، أما بالنسبة لترامب المختل عقليًا، ونتنياهو المريض نفسيا، فإن تصريحاتهما لا تشكل بالنسبة لنا قلق يجعلنا نستسلم، نحن نواجه هذه السياسات منذ سنوات، ولكن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصراع التي يقف فيها رئيس أمريكي ويتنكر للقيم، الإدارة الأمريكية أو من يقودها أصبحت عارية وهي نتنياهو في مستنقع الإرهاب».