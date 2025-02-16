تزايد القلق بشأن صحة بابا الفاتيكان مع غيابه عن صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد

أثار قرار البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بعدم تلاوة صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد تكهنات وحالة من القلق في روما.

وقالت مصادر في الفاتيكان، اليوم الأحد، إن البابا فرنسيس (88 عاما) قضى ليلة ثانية في مستشفى "جيميلي" في روما بعد نقله إليه بعد ظهر أمس الأول الجمعة. وقال تقارير إنه شاهد الأخبار على التلفزيون مساء السبت.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إن هذه هي المرة الثانية فقط في نحو 12 عاما التي لم يقم فيها البابا بتلاوة صلاة التبشير الملائكي. وأشارت إلى أنه في يوليو 2021، عندما كان في نفس المستشفى، قام بتلاوة الصلاة من شرفة المستشفى.

وقد أمر الأطباء "بالراحة التامة" للبابا، وفقا للفاتيكان، الذي قال في البداية إن فرنسيس سيقضي خمسة أيام في المستشفى، ولكن هناك تكهنات الآن بأن الفترة قد تكون أطول.

وبشكل رسمي، تردد أن البابا يعاني من التهاب الشعب الهوائية المستمر، أو عدوى في الجهاز التنفسي.