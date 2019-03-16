وقف بث «سكاي نيوز أستراليا» فى نيوزيلندا لنشرها لقطات من «مذبحة المسجدين»

أزالت شبكة "سكاي نيوز نيوزيلندا" الإخبارية، أكبر مزود خدمة بث فضائي فى نيوزيلندا، بث شبكة "سكاي نيوز أستراليا"، لحين تتوقف عن بث لقطات من "مذبحة المسجدين" في كرايست تشيرش، التى نفذها إرهابى أسترالى، وراح ضحيتها 50 قتيلا من بينهم 3 مصريين.

وقالت "سكاي نيوز" نيوزيلندا فى بيان على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" اليوم السبت، إنها "قررت إزالة القناة الإخبارية الأسترالية من منصاتها بسبب اللقطات المؤلمة التى تقوم ببثها عن الحادث".

وأضاف البيان: "نؤيد زملائنا النيوزيلنديين واتخذنا قرارًا بإزالة سكاي نيوز أستراليا من منصتنا حتى نثق في أن اللقطات المؤلمة من أحداث الأمس (مذبحة المسجدين) لن تتم مشاركتها".

وحاولت "سكاي نيوز نيوزيلندا" تهدئة الغضب من بث شبكة "سكاي نيوز أستراليا" المتكرر للقطات من الهجوم، عبر طمأنة الجمهور بأنها شركة منفصلة مملوكة من قبل النيوزيلنديين، وليست تابعة لشركة نيوز كورب التى يمتلكها إمبراطور الإعلام العالمى روبرت مردوخ.

وعلى الرغم من مناشدة الشرطة النيوزيلندية بعدم تداول تلك اللقطات، إلا أن شبكة سكاي نيوز أستراليا المملوكة لمردوخ كانت من بين محطات اختارت عرض الفيديو الذى سجله منفذ الهجوم للحادث الإرهابى.

ورغم أن كل من موقع "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر" أزالوا مقطع الفيديو لكن تحميل نسخ جديدة منه مازال مستمرا.

وأثار بث شبكة سكاي نيوز أستراليا اللقطات بشكل متكرر، الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم عرض اللقطات عبر المحطة ذاتها على شاشات تتبع خطوط كوانتس الجوية "شركة الطيران الرسمية الأسترالية" في المطارات.

من جانبها، قالت متحدثة باسم شبكة "سكاي نيوز نيوزيلندا" لصحيفة "جارديان" البريطانية إن "الشبكة تجري مفاوضات مع سكاي نيوز أستراليا بشأن موعد إعادة بثها إلى منصاتنا".

وتابعت أن "جميع قنوات الأخبار الأخرى مثل (بي.بي.سي وورلد) و(سي.إن.إن) مازالت متوفرة على منصتنا".

بدورها، قالت "سكاي نيوز أستراليا" إنها فور وقوع إطلاق النار في نيوزيلندا، اتخذت قرارا تحريريا بتقديم برامج رياضية فى بثها عبر شبكة "سكاي نيوز نيوزيلندا" وذلك بدلاً من البث المباشر الذى تقدمه عن الحادث لضمان ألا تؤثر أي لقطات أو تقارير على التحقيقات الجارية في نيوزيلندا.

وأكد متحدث باسم "سكاي نيوز أستراليا" أن البث الذى تقدمه حول الحادث جاء تماشيا مع ما تقدمه محطات أخرى، فهى لقطات تم تحريرها بدقة ولم تظهر عمليات إطلاق النار أو الضحايا".

فى سياق متصل، دافعت القناة العاشرة الأسترالية عن قرارها بتضمين أجزاء من فيديو الهجوم فى تغطيتها الإخبارية.

وقالت متحدثة باسم القناة: "نشعر بالفزع والحزن العميق من الأحداث المأساوية في كرايست تشيرش"، مضيفة: "كغيرنا من وسائل الإعلام، قمنا ببث لقطات تظهر المهاجم يمشي باتجاه باب المسجد دون بث أي مشاهد من داخل المسجد، مع وضع تحذير من كونه محتوى مفجع".