أندية الدوري الألماني تستعد لحسم موقف البطولة

أصبح من المتوقع أن تؤكد أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)، بدرجتيها الأولى والثانية، قرار تعليق المنافسات حتى الثاني من أبريل المقبل على أقل تقدير، في الوقت الذي تحاول فيه الأندية التوصل لأفضل طريقة ممكنة لحسم موقف المسابقة التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا (كونفيد – 19 ).

وستناقش الأندية الـ36 توصية مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في اجتماع يعقد بمدينة فرانكفورت، بتعليق المباريات وخيارات أخرى لحسم موقف المسابقة.

ويأتي الاجتماع بعد إلغاء الجولة الماضية من (بوندسليجا)، وذلك تماشيا مع إجراءات مماثلة في مختلف المسابقات الأوروبية الكبرى، وكان من المقرر في البداية خوض باقي مباريات الدوري بدون جماهير.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء رابطة الدوري عددا من السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية إلغاء الموسم بأكمله، أو الاستمرار في إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

وسيتضمن قرار تعليق مباريات الدوري، المرحلة المقبلة وهي المرحلة السابعة والعشرين، والتي كان من المقرر أن تكون أخر جولة للمسابقة قبل التوقف الدولي.

وتختلف وجهات نظر المسؤولين بأندية الدوري الألماني، حول ما يجب القيام به في الوضع الراهن، وخطورة فيروس كورونا المستجد.

ويرى هانز يواكيم فايتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أن إقامة المباريات بدون حضور جماهيري ستكون ممكنة إذا عادت منافسات المسابقة بعد التوقف الدولي.

وقال فايتسكه في تصريحات لقناة (ايه. أر. دي)، أمس الأحد: "اذا لعبنا مرة أخرى هذا الموسم فستكون المباريات بدون جماهير، لا أحد في الدوري لايزال لديه اعتقاد بأن الجماهير ستعود للمدرجات".

وقال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لا يتصور أن بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) ستقام في موعدها في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين.

وأضاف: "علينا أن نكون في حالة مرونة مع عملية صنع القرار وإعادة تقييم الوضع يوميا".