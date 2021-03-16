الكونغو الديمقراطية تستضيف أول مؤتمر للمدن الذكية أبريل المقبل



تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية فعاليات أول مؤتمر للمدن الذكية في الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل.



وينظم المؤتمر منظمة (بولايا) التابعة لمركز (سينولو) للابتكارات بهدف المشاركة النشطة في إنشاء مدن نابضة بالحياة وأكثر تنافسية في الكونغو الديمقراطية.



ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر العديد من الموضوعات من بينها دور السياسات العامة والشباب والتصنيع من أجل مدينة المستقبل والحكم والتعليم للجميع ودور البحوث في تطوير المدن المرنة.



وستجرى المناقشات خلال ورش عمل تضم ممثلين لوزارة البريد والاتصالات والتعليم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي.



ويقول بيرى نامبي المدير العام لمركز (سينولو): "لقد حان الوقت لكي نعمل معا من أجل إيجاد حلول للمشاكل".



من جانبها، قالت جريس أولوتشي المديرة بالمركز: "إن هذا المؤتمر سيؤدي إلى إجراء حوار دائم بين صانعي القرار وممثلي المجتمع المدني بشأن قضايا تطوير المدن في الكونغو الديمقراطية، ونود تعزيز الشراكات بين النظم البيئية التكنولوجية والثقافية والتجارية الوطنية والدولية ودعم الجامعات والمشروعات الصغيرة والمجتمع المدني لتحقيق تكامل إقليمي".



وأضافت أن المؤتمر سيبحث عن حلول لمشكلات السلامة الحضرية وأمن المدن والأمن الغذائي المستدام من خلال التكنولوجيا الزراعية وتخطيط المدن والطاقة والآثار البيئية السلبية وستتم الدعوة لإقامة مشروعات لمعالجة هذه المشكلات.