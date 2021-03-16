خبير بحزب الخضر الألماني ينتقد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

انتقد خبير مختص بالشؤون الصحية بحزب الخضر الألماني المعارض التعليق المؤقت لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" في ألمانيا ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال يانوش دامن النائب بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الوقف على أساس حالات محدودة يعد إهمالا في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وجاءت هذه التصريحات على خلفية تسجيل سبع حالات إصابة بجلطات دموية بعد تلقيح 6. 1 مليون شخص باللقاح.

وأضاف أن هذا الإجراء يعد موجة الاهتزاز التالية بالنسبة للثقة في السياسة التي تتبعها الحكومة الألمانية في مواجهة أزمة كورونا.

وقال: "كان من الممكن بدلا من ذلك تقديم معلومات مفصلة عن المخاطر التي يمكن التحكم فيها ومواصلة تطعيم الأشخاص الذين يرغبون في تلقي لقاح " أسترازينيكا".

يذكر أن وزير الصحة الألماني ينس شبان أوضح أن الأمر يتعلق بـ"إجراء احترازي محض" للتحقق علميا من حدوث مضاعفات في حالات نادرة.

وكان معهد "باول-إرليش" هو الذي أوصى بالوقف المؤقت لاستخدام اللقاح، كما أن دولا أخرى علقت التلقيح به.

وتعمل الوكالة الأوروبية للأدوية "إيما" حاليا على تقييم جديد للقاح، بحسب بياناتها.