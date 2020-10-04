ولي عهد أبوظبي وجونسون يناقشان الأزمة الأوكرانية واستقرار أسواق الطاقة العالمية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس الوزراء البريطاني في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحضور مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ورحب ولي عهد أبو ظبي بزيارة «جونسون» إلى دولة الإمارات، والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين، ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، وناقشا استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد محمد بن زايد، دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية، لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول، بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.