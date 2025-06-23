جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا الطرق المؤدية إلى منشأة فوردو بهدف تعطيلها

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنه هاجم طرق الوصول إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية «بهدف تعطيلها».

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «هاجم الجيش في وقت سابق اليوم، طرق الوصول إلى موقع تخصيب فوردو، بهدف تعطيلها».

وفي وقت سابق، قال مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية، إن إسرائيل جددت صباح اليوم الاثنين، هجومها على موقع فوردو النووي.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء، عن مسئولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، نفيهم وقوع أي خطر أو تهديد لحياة المواطنين، جراء هذا الهجوم.

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مدينة كرج تعرضت لعدة هجمات صاروخية إسرائيلية.

كما أفادت قناة «إيران إنترناشيونال» بوقوع انفجار عنيف في غرب طهران، ناقلة عن شاهد عيان قوله إن منطقة بيروزي تعرّضت لهجوم إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق طهران نتيجة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أفادت التقارير الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» بأن المبنى الإداري لسجن إيفين تعرّض أيضًا للهجوم، وذلك بعد استهداف مدخل السجن في وقت سابق.

ووردت تقارير عن استهداف جامعة الإمام صادق، التي تُعتبر من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جانبها، شنت إيران 4 رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين منذ الجمعة قبل الماضية.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام العبرية، أطلقت إيران ما يتراوح بين 10 إلى 15 صاروخًا بمختلف أنحاء إسرائيل، سقط بعضها بشكل مباشر وتسبب في أضرار مادية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أنها المدة الأطول لبقاء الإسرائيليين داخل الملاجئ منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن أسلوب إطلاق الصواريخ هذا الصباح، كان مختلفًا عن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت بأن طهران أطلقت صواريخ منفردة على مدى زمني أطول؛ مستهدفةً مساحات واسعة من البلاد.



