أول رد من رئيس حى شبرا عن سبب انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية

أكد محمد عبدالنعيم رئيس حي شبرا، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والحى، تلقى بلاغا بانهيار العقار رقم 175 شارع الترعة البولاقية.

وأوضح عبدالنعيم في تصريحات لـ"الشروق"، أن العقار رقم 175 صادر له قرار ترميم من الحى، مضيفا أنه يتكون من أرضى و٤ أدوار ولم يسفر السقوط عن إصابات أو وفيات.

وأكد فرض كردون أمنى بمحيط العقار، لعدم عرقلة الحركة المرورية، كما تتواجد قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى والغاز والكهرباء والاسعاف، بموقع الحادث.