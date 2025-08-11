الهلال الأحمر المصري: 2000 متطوع ينتشرون في 15 موقع مساعدات لدعم غزة ومصابي فلسطين

يقف الهلال الأحمر المصري، في قلب شمال سيناء، كجسر إنساني نابض بالعطاء، يسابق الزمن لإيصال المساعدات إلى غزة من مخازنه في العريش، فضلا عن تنظيم قوافل الإغاثة، بجانب تنسيق عبور الشاحنات عبر المعابر، إذ يبذل المتطوعون والفرق الميدانية جهودًا متواصلة لتخفيف معاناة المدنيين، مجسدين أسمى معاني التضامن الإنساني والواجب الوطني.

قال الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن جهود متطوعي الهلال الأحمر متواصلة في 15 موقعا تشمل نقاط العمل المنتشرة في مراكز المحافظة حتى معبر رفح البري.



وأوضح زايد، لـ"الشروق"، أن أكثر من 2000 متطوع ينتشرون في ثلاث مستشفيات في "العريش والشيخ زويد، وبئر العبد"، وفي 5 مخازن لوجستية، والمطبخ الإنساني بالشيخ زويد، ومراكز الاستشفاء بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد، وبمطار العريش الدولي ومعبر رفح البري، وميناء العريش البحري.

وقال "زايد"، إن آليات العمل في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، جرى التحضير لها بعد تدريبات متعددة تلقاها المتطوعون للاطلاع على أنماط العمل التطوعي والشكل المستندي والعمل تحت الضغط وفي ظل الأزمات كنوع من التأهيل النفسي للمتطوعين.

وأشار إلى أنهم أثبتوا قدرتهم الفائقة على العمل التطوعي، خاصة أن أكثر من 50% من المتطوعين من الفتيات؛ الأمر الذي أثار تقدير كل الوفود الدولية التي زارت مخازن المساعدات والمستشفيات ومعبر رفح.

ولفت إلى آليات مراقبة صلاحية المواد الغذائية والطبية، التي تتم المراجعة الدورية لها من خلال لجان مشتركة من الهلال الأحمر ومديرية الصحة والطب البيطري والتموين والجهات الرقابية، موضحا أنه يتم إعدام المواد منتهية الصلاحية من خلال اللجان المشتركة لضمان وصول المواد الغذائية الصالحة إلى الشعب الفلسطيني.

كما نوه إلى جهود الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، في المتابعة الدائمة للفرع ولجهود المتطوعين وتقديم جميع متطلبات العمل لضمان سلاسة تدفق المساعدات بدون أي عوائق، لافتا إلى زيارتها الأسبوع الماضي لكل مناطق المساعدات ومعبر رفح ومناطق انتشار فرق التطوع، وذلك تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وبرعاية الرئيس الشرفى للهلال الأحمر المصري السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.