إسرائيل تستعد لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على سفن أسطول الصمود

تستعد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على سفن "أسطول الصمود" العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وحدة "الكوماندوز" البحرية الإسرائيلية أجرت تدريبات ميدانية خلال الأيام الأخيرة استعدادا "للسيطرة على السفن في عرض البحر"، زاعمة أن التدريبات تهدف إلى "تقليل الأذى للمشاركين"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن الاستعدادات هذه تأتي مع توقعات بوصول سفن أسطول الصمود إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام، أي في يوم "عيد الغفران اليهودي" (من الأربعاء للخميس).

وزعمت "كان" أن إسرائيل توجهت في الأيام الماضية إلى منظمي الأسطول، مقترحة نقل المساعدات الإنسانية عبر ميناء (عسقلان) أو قبرص، أو حتى من خلال الفاتيكان، لكن المنظمين رفضوا العرض، وهو ما اعتبرته إسرائيل "استفزازا منظما".

كما ذكر موقع "واللا" العبري أن وزارة الصحة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في عدد من المستشفيات، تحسبا لاحتمال وقوع إصابات نتيجة مواجهات محتملة مع الأسطول، خاصة في ظل محدودية العمل خلال عطلة "يوم الغفران".