رئيس وزراء تايلاند الجديد يتعهد بإيجاد حلول دبلوماسية للصراع الحدودي مع كمبوديا

أعلن رئيس وزراء تايلاند الجديد، أنوتين تشارنفيراكول، أمام نواب البرلمان التايلاندي، اليوم الاثنين، أن حكومته ستعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد، وإيجاد حلول دبلوماسية للصراع الحدودي المستمر مع كمبوديا، والدفع نحو وضع دستور جديد وأكثر ديمقراطية.

ويواجه أنوتين، مهلة زمنية فرضها على نفسه، إذ كان قد تعهد بالدعوة إلى انتخابات خلال 4 أشهر مقابل دعم حزب الشعب، الذي يستحوذ على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان؛ لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

يشار إلى أنه تم انتخاب أنوتين في البرلمان في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

ويتمتع الحزب ببرنامج تقدمي، وقد سعى منذ فترة طويلة إلى تعديل الدستور الحالي الذي تم فرضه في ظل الحكم العسكري، بهدف جعله أكثر ديمقراطية.

وكان أنوتين، قد تعهد بالدعوة إلى استفتاء لتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة تتولى صياغة ميثاق جديد.

وقال أنوتين، في خطاب تنصيبه أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن حكومته ستدعم الاستفتاء والمشاركة الشعبية بما يحافظ على النظام الملكي الدستوري في البلاد.

كما تعهد أنوتين بمكافحة الفساد والجريمة و"استعادة ثقة الشعب التايلاندي وسعادته".