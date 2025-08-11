الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري

في مبادرة تفاعلية مع الجمهور، أطلق الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، استفتاءً عبر صفحتيه الرسميتين على "فيسبوك" و"إنستجرام" لاختيار أفضل فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية، مشترطًا على المشاركين اختيار فيلم واحد فقط.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وتنوعت ترشيحات المشاركين بين عدد من أبرز الأفلام السياسية في تاريخ الفن السابع المصري.

ومن المقرر إعلان نتائج الاستفتاء خلال فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.