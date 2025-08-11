انهيار أرضي يودي بحياة 7 متطوعين في شمال باكستان

أودى انهيار أرضي ضخم اليوم الاثنين بحياة سبعة متطوعين، أثناء قيامهم بإصلاح قناة صرف صحي، تضررت بسبب الفيضانات في شمال باكستان، حسبما قال مسؤولون، كما أصيب ثلاثة آخرون.

وقال فيض الله فاراق المتحدث باسم الحكومة الإقليمية إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثث، عقب أن ضرب انهيار أرضي بلدة دانيور في منطقة جيلجيت-بالتيستان في الفجر، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من فيض بحيرة جليدية بسبب الفيضانات، مما ألحق الضرر بطريق كاراكورام الرئيسي السريع، الذي يمر عبر دانيور، مما عرقل حركة المرور والتجارة بين باكستان والصين.

ووصف رئيس وزراء المنطقة جولبار خان السبعة الذين لقوا حتفهم بأنهم " أبطال ضحوا بحياتهم من أجل المجتمع".