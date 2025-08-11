إسبانيا: ندين ونرفض بشكل قاطع خطة إسرائيل لاحتلال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أكد أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي..

أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرا إلى أن بلاده والاتحاد الأوروبي لن يعترفا أبدا بضم إسرائيل أحادي الجانب لقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة "RTVE" الرسمية الأحد، أكد فيها أن "خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل خطأ، إسبانيا تدينها وترفضها بشكل قاطع".

وأضاف أن "احتلال إسرائيل (المحتمل) لغزة لن يجلب سوى مزيدا من المعاناة والموت ويمنع إطلاق سراح الأسرى ويزعزع استقرار ومستقبل الإسرائيليين".

وتابع: "لن تعترف إسبانيا والاتحاد الأوروبي أبدًا بقرار إسرائيل الأحادي بضم غزة والضفة الغربية"، مؤكدا أن "غزة جزء من دولة فلسطين، ويجب أن تبقى تحت السيطرة الفلسطينية".

وأكد ألباريس أن إسبانيا مثل غالبية دول العالم تؤمن فقط بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وذكر أن إسرائيل "لا تحترم القانون الدولي" وأن إسبانيا تفرض بالفعل عقوبات على إسرائيل، وأن هناك بعض العقوبات تشجع عليها داخل الاتحاد الأوروبي.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى جنوب القطاع، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.