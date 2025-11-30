 وزير الدفاع الباكستاني ينتقد إسرائيل بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 4:56 م القاهرة
وزير الدفاع الباكستاني ينتقد إسرائيل بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 3:56 م | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 3:56 م

انتقد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووصفه بأنه "أحادي الجانب"، مشيرا إلى استمرار الانتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد فلسطينيين.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، قال آصف إن 352 فلسطينيا استشهدوا منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر.

وأضاف أن اتفاق شرم الشيخ، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، يتم تقويضه من خلال الإجراءات الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات بشأن تطبيق الاتفاق، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وتابع أن "منظمة العفو الدولية حذرت من أن أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تتوقف".

وحث وزير الدفاع الباكستاني المجتمع الدولي، لاسيما الحكومات الغربية على ممارسة الضغط على إسرائيل للإذعان للقانون الدولي.

